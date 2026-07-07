Он проходит на фоне серьезных внутренних разногласий в альянсе и обострения отношений между США и европейскими союзниками.
Politico: в Вашингтоне составили список стран НАТО, учитывая их вклад в Альянс.
По данным издания, Трамп «выпустил пар», и его слова после встречи с генсеком блока не содержали конкретных угроз.
Bloomberg: отношение генсека блока к главе Белого дома вызывает вопросы в ЕС.
Вашингтон не прекращал поставки Украине, указал Рютте.
«Мы все знаем, что без этого потока вооружений из США мы не можем удержать Украину в борьбе. Буквально», – сказал он.
Рютте высказался, что самолеты РФ нужно выводить за пределы НАТО, если отсутствует угроза с их стороны.
Эстония привела в действие статью 4 договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы безопасности. Рютте выразил недовольство, полагая, что частое использование этой статьи может ослабить ее значимость.
Об этом Рюттте завил в ходе пресс-конференции.
Телеконференция запланирована на 13 августа.
Захарова: заявления генсека НАТО вызывают вопросы относительно его здоровья, «все ли у него нормально».
На неделе в Гааге прошел саммит НАТО, который, судя по всему, затевался ради одного человека. И нет, это не Зеленский, как было в прошлые годы. Ныне это Президент США, который задвинул проблемы Украины и ее лидера в прямом смысле на задний план.
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