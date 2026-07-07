Прямой эфир

Новости по тегу #Марк Рютте

В Анкаре начался двухдневный саммит НАТО
07 июля 2026 18:09

В Анкаре начался двухдневный саммит НАТО

Белый дом хочет разделить страны НАТО на «хорошие» и «плохие»
23 апреля 2026 10:41

Белый дом хочет разделить страны НАТО на «хорошие» и «плохие»

Politico: Трамп осыпал Рютте при встрече потоком оскорблений
10 апреля 2026 09:34

Politico: Трамп осыпал Рютте при встрече потоком оскорблений

Bloomberg узнал о недовольстве в НАТО позицией Рютте по Ирану
08 апреля 2026 08:47

Bloomberg узнал о недовольстве в НАТО позицией Рютте по Ирану

Рютте: США в 2026 году поставят Киеву оружие на $15 миллиардов
14 февраля 2026 09:43

Рютте: США в 2026 году поставят Киеву оружие на $15 миллиардов

Рютте: без Америки Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия
27 января 2026 07:31

Рютте: без Америки Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия

Рютте назвал условие, при котором страны НАТО могут сбивать самолёты РФ
15 октября 2025 07:45

Рютте назвал условие, при котором страны НАТО могут сбивать самолёты РФ

Fox: генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии
02 октября 2025 10:01

Fox: генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии

НАТО проводит оценки заявлений Польши об инциденте с БПЛА – Рютте
10 сентября 2025 12:45

НАТО проводит оценки заявлений Польши об инциденте с БПЛА – Рютте

Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине – Bild
13 августа 2025 07:27

Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине – Bild

Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Рютте
09 июля 2025 10:49

Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Рютте

Отказались сидеть за одним столом с Зеленским. Что происходило на саммите НАТО – итоги
29 июня 2025 17:02

Отказались сидеть за одним столом с Зеленским. Что происходило на саммите НАТО – итоги