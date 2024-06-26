Шольц: НАТО частью конфликта в Украине не станет

НАТО не станет частью конфликта в Украине. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По словам Шольца, в ходе саммита Альянса обсуждению подлежат вопросы усиления роли блока в координации поддержки Киева, а также подготовки ВС Украины. При этом канцлер ФРГ отметил, что действия Альянса не приведут к его непосредственной вовлеченности в конфликт.

«НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту границу и не переступаем ее», – подчеркнул политик, указав, что касательно данного вопроса в блоке разногласий нет.