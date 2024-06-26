Сможет ли Байден простоять полтора часа – 27 июня пройдут дебаты претендентов на пост Президента США

Европа свой выбор сделала, а Соединенным Штатам это только предстоит. На ноябрь намечены президентские выборы. И кампания явно будет «горячей». Два главных претендента на кресло в овальном кабинете – нынешний лидер Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Завтра, 27 июня, они встретятся в прямом эфире на дебатах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу продлится полтора часа. Ни советников, ни помощников встреча не предусматривает, что серьезно «пошатнет» положение Байдена, который все чаще теряется и выпадает из общей программы. А Трамп явно не упустит шанса воспользоваться беспомощностью оппонента. Впрочем, в пресс-службе Байдена сообщили, что он готов к дебатам: тренировался стоять на ногах полтора часа. Все в предвкушении: американцы запасаются попкорном, а букмекеры принимают ставки. Жителям предлагают угадать, заснет Байден или споткнется, кто первым выругается на оппонента и кто кого будет чаще перебивать.