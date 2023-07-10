Прямой эфир

В этом музее можно шуметь и трогать экспонаты. Посмотрите, какое место открыли в Лондоне

10 июля 2023 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Необычный музей открылся в Лондоне. Он точно сломает ваши стереотипы о такого рода культурных заведениях. Здесь не нужно ходить тихо и никто не запрещает прикасаться к экспонатам. Совсем наоборот – шум, игры и веселье только приветствуются. Ведь это пространство создано для детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом музее можно шуметь и трогать экспонаты. Посмотрите, какое место открыли в Лондоне-1

Раньше здесь был другой музей, который так и назывался «Музей детства». Несколько лет назад его решили преобразовать. И ушло на это семь лет, причем речь не только о реставрации. Все это время эксперты консультировались с детьми. Всего опросили 22 тысячи несовершеннолетних и узнали, что для них по-настоящему важно и интересно.

В этом музее можно шуметь и трогать экспонаты. Посмотрите, какое место открыли в Лондоне-4

Мы надеемся, что бесплатный вход устранит некоторые барьеры и гарантирует, что даже в трудные времена будет общественное пространство, куда можно прийти.

В этом музее можно шуметь и трогать экспонаты. Посмотрите, какое место открыли в Лондоне-7

Музей разделен на три части. Они предназначены для игр, обучения и творчества. На реновацию ушло 16 миллионов долларов, и вернуть их за счет количества гостей не удастся, ведь вход в музей бесплатный.

# Музеи # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае мужчина напал с ножом на детский сад. Погибли воспитатель, родители и малыши
10 июля 2023 09:35

В Китае мужчина напал с ножом на детский сад. Погибли воспитатель, родители и малыши

Литва утроила численность военных на границе с Беларусью и Россией
10 июля 2023 09:34

Литва утроила численность военных на границе с Беларусью и Россией

В Украине начали строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar
10 июля 2023 09:32

В Украине начали строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar