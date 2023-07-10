В этом музее можно шуметь и трогать экспонаты. Посмотрите, какое место открыли в Лондоне

Новости Великобритании. Необычный музей открылся в Лондоне. Он точно сломает ваши стереотипы о такого рода культурных заведениях. Здесь не нужно ходить тихо и никто не запрещает прикасаться к экспонатам. Совсем наоборот – шум, игры и веселье только приветствуются. Ведь это пространство создано для детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше здесь был другой музей, который так и назывался «Музей детства». Несколько лет назад его решили преобразовать. И ушло на это семь лет, причем речь не только о реставрации. Все это время эксперты консультировались с детьми. Всего опросили 22 тысячи несовершеннолетних и узнали, что для них по-настоящему важно и интересно.

Мы надеемся, что бесплатный вход устранит некоторые барьеры и гарантирует, что даже в трудные времена будет общественное пространство, куда можно прийти.