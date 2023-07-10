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В Китае мужчина напал с ножом на детский сад. Погибли воспитатель, родители и малыши

10 июля 2023 09:35
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Новости Китая. Злоумышленник напал с ножом на детский сад в Китае в провинции Гуандун. Шесть человек погибли, один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае мужчина напал с ножом на детский сад. Погибли воспитатель, родители и малыши-1

Среди жертв воспитатель, двое родителей и трое воспитанников. Подозреваемый задержан. Им оказался молодой человек 25 лет. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего, идет расследование.

# Нападение # Новости Китая # Фотофакт

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