В Китае мужчина напал с ножом на детский сад. Погибли воспитатель, родители и малыши

Новости Китая. Злоумышленник напал с ножом на детский сад в Китае в провинции Гуандун. Шесть человек погибли, один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Злоумышленник напал с ножом на детский сад в Китае в провинции Гуандун. Шесть человек погибли, один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди жертв воспитатель, двое родителей и трое воспитанников. Подозреваемый задержан. Им оказался молодой человек 25 лет. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего, идет расследование.