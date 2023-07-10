В Украине начали строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

В Украине уже начаты работы по строительству завода по изготовлению турецких беспилотников Bayraktar, заявил в интервью телеканалу «Рада» министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, этот завод, о котором говорят уже несколько лет, наконец-то стал явью, и на нем начались строительные работы. Также Камышин заметил, что сейчас все усилия сосредоточены на модернизации военно-промышленного комплекса Украины, особенно в сфере производства боеприпасов, так как существующие темпы не удовлетворяют потребности страны.

Ранее генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявлял о намерении начать в Украине производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.

