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В Украине начали строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

10 июля 2023 09:32
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В Украине уже начаты работы по строительству завода по изготовлению турецких беспилотников Bayraktar, заявил в интервью телеканалу «Рада» министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает РИА Новости. 

По его мнению, этот завод, о котором говорят уже несколько лет, наконец-то стал явью, и на нем начались строительные работы. Также Камышин заметил, что сейчас все усилия сосредоточены на модернизации военно-промышленного комплекса Украины, особенно в сфере производства боеприпасов, так как существующие темпы не удовлетворяют потребности страны. 

Ранее генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявлял о намерении начать в Украине производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.
 

# Оружие и боеприпасы

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