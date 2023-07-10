Литва утроила численность военных на границе с Беларусью и Россией

Новости Литвы. Вильнюс готовится к саммиту НАТО. Встреча представителей Альянса пройдет уже завтра, 11 июля. В связи с этим Литва усиливает меры безопасности. Численность военных на границе с Беларусью и Россией утроена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Латвия и Польша направили полицию для помощи в патрулировании Вильнюса. Также охранять гостей саммита будут военнослужащие 16 союзников по НАТО. В аэропорту литовской столицы замечено восемь немецких пусковых установок. Центр Вильнюса на несколько дней будет перекрыт. Мэр города предложил жителям на время мероприятия отправиться в отпуск.