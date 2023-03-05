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В Эстонии проходят парламентские выборы – промежуточные результаты

05 марта 2023 13:43
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Санкционная война против России или решение внутренних проблем. В Эстонии проходят парламентские выборы, на которых главная борьба развернулась между правящей партией премьер-министра Каи Каллас и Консервативной народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии проходят парламентские выборы – промежуточные результаты-1

По предварительным данным, сейчас лидирует правящая партия с 28 %. Правопопулисты-консерваторы отстают всего лишь на 10 %. По мнению экспертов, такая разница показывает раскол внутри эстонского общества. Одни готовы голосовать за антироссийскую риторику, другие выбирают антиукраинскую. Есть те, кто выступает против приема беженцев и обещает прекратить оказание военной помощи Киеву.

В Эстонии проходят парламентские выборы – промежуточные результаты-4

Как бы все ни сложилось, новый парламент в первую очередь обещает бороться с инфляцией. Итоги выборов станут известны уже нынешней ночью.

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# Выборы # Кая Каллас # Новости Эстонии # Фотофакт

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