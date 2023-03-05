В Эстонии проходят парламентские выборы – промежуточные результаты

Санкционная война против России или решение внутренних проблем. В Эстонии проходят парламентские выборы, на которых главная борьба развернулась между правящей партией премьер-министра Каи Каллас и Консервативной народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, сейчас лидирует правящая партия с 28 %. Правопопулисты-консерваторы отстают всего лишь на 10 %. По мнению экспертов, такая разница показывает раскол внутри эстонского общества. Одни готовы голосовать за антироссийскую риторику, другие выбирают антиукраинскую. Есть те, кто выступает против приема беженцев и обещает прекратить оказание военной помощи Киеву.