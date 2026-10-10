Новости по тегу #Новости Эстонии

По данным Министерства юстиции, с начала года зарегистрировано более 2 тысяч подобных инцидентов. Это на 50 процентов больше, чем годом ранее.
По данным властей, за 30 лет население страны сократилось более чем на 13 %, а рождаемость упала вдвое.
Документ не публиковался в открытом доступе, а причины секретности стороны не раскрывают.
Главное требование протестующих – выполнение обещания властей по повышению заработной платы.
К концу 2026 года местные власти хотят открыть 110 экстренных магазинов на заправках, которые оборудованы генераторами и имеют неприкосновенный запас бензина.
Причиной радикальных мер стал глубокий тупик в переговорах по коллективному договору, которые тянутся с весны. Профсоюз обвинил руководство компании в тайном сговоре вместо решения проблемы.
К такому решению привел громкий скандал с закупкой боеприпасов через Центр оборонных инвестиций. Прокуратура возбудила уголовное дело. Власти пытаются вернуть деньги через международный арбитраж.
В ведомстве поясняют, что мера необходима для снижения демографической нагрузки на пенсионную систему.
Мадизе была единственным кандидатом в бюллетене.
По данным Департамента образования, гимназии переполнены, а увеличить число мест невозможно из-за нехватки помещений и учителей.
Примерно треть выпускников педагогических вузов покидают школу в течение первых трех лет из-за перегрузки и низкой зарплаты.
По версии ряда источников, БТР загнали в кювет намеренно: якобы, это часть тренировки по буксировке техники и действиям в условиях бездорожья.
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