Прямой эфир

Новости по тегу #Новости Эстонии

В Эстонии отмечают резкий скачок краж горючего
10 октября 2026 17:05

В Эстонии отмечают резкий скачок краж горючего

В Эстонии могут ввести обязательную службу для женщин
08 октября 2026 07:24

В Эстонии могут ввести обязательную службу для женщин

Латвия, Литва и Эстония направили в ЕК закрытое обращение с просьбой о выделении 500 млн евро – СМИ
23 сентября 2026 09:26

Латвия, Литва и Эстония направили в ЕК закрытое обращение с просьбой о выделении 500 млн евро – СМИ

Работники сферы образования Эстонии выйдут на общенациональную забастовку
21 сентября 2026 16:58

Работники сферы образования Эстонии выйдут на общенациональную забастовку

В Эстонии появляются «кризисные» АЗС и магазины
19 сентября 2026 10:59

В Эстонии появляются «кризисные» АЗС и магазины

В Эстонии независимый профсоюз моряков объявил о забастовке
09 сентября 2026 09:45

В Эстонии независимый профсоюз моряков объявил о забастовке

Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с закупкой боеприпасов
03 сентября 2026 11:50

Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с закупкой боеприпасов

В Эстонии предложили повысить возраст выхода на пенсию
03 сентября 2026 09:13

В Эстонии предложили повысить возраст выхода на пенсию

Новым президентом Эстонии стала Юлле Мадизе
02 сентября 2026 17:39

Новым президентом Эстонии стала Юлле Мадизе

В Таллине около 600 выпускников 9-х классов остались без места в гимназиях
01 сентября 2026 09:57

В Таллине около 600 выпускников 9-х классов остались без места в гимназиях

Эстонские школы испытывают хроническую нехватку педагогов
31 августа 2026 19:50

Эстонские школы испытывают хроническую нехватку педагогов

В Эстонии в ходе учений 3 машины оказались в кювете 
26 августа 2026 09:02

В Эстонии в ходе учений 3 машины оказались в кювете 