Протесты в Израиле переросли в настоящую войну с полицией. На улицы вышли более 150 тысяч человек

Новости Израиля. Факелы, баррикады и водометы. Антиправительственные протесты в Израиле переросли в столкновения с полицией. По разным данным, задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Уже девять недель подряд израильтяне выходят на протесты против судебной реформы, требуя отставки премьер-министра.

Эта демонстрация стала одной из самых крупных. На улицы Тель-Авива вышли более 150 тысяч человек.

В конце акции около 200 протестующих сломали полицейские баррикады и перекрыли главную магистраль, после чего вступили в драку с конной полицией. В ответ правоохранители обстреляли демонстрантов из водометов и применили светошумовые гранаты.

Отметим, реформа позволит ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и разрешит парламентариям оспаривать его вердикты. По мнению протестующих, это лишь ослабит суды и поставит под угрозу гражданские свободы в стране.