Вучич: Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России

Сербский президент Александр Вучич опроверг информацию о том, что страна продает оружие Киеву. Откровенная ложь, цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер обратил внимание, что в стране есть предприятия оборонпрома, а когда производятся боеприпасы, они окажутся на территории конфликта. При этом Вучич отметил, что Сербия не поставляет вооружения Москве и Киеву. Ранее СМИ сообщали, что Сербия передала Украине ракеты для РСЗО «Град». Утверждалось, что они попали туда через Канаду, которая сделала закупку у Сербии, а после через Турцию и Словакию отправила Киеву.

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации потребовало от Белграда объяснений. Сербский производитель вооружений опроверг обвинения, обозначив, что не имеет отношения к продаже ракет конечному покупателю из Украины. Опровержения также озвучили Минобороны и МИД Сербии.