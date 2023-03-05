Прямой эфир

Вучич: Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России

05 марта 2023 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сербский президент Александр Вучич опроверг информацию о том, что страна продает оружие Киеву. Откровенная ложь, цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер обратил внимание, что в стране есть предприятия оборонпрома, а когда производятся боеприпасы, они окажутся на территории конфликта. При этом Вучич отметил, что Сербия не поставляет вооружения Москве и Киеву. Ранее СМИ сообщали, что Сербия передала Украине ракеты для РСЗО «Град». Утверждалось, что они попали туда через Канаду, которая сделала закупку у Сербии, а после через Турцию и Словакию отправила Киеву.

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации потребовало от Белграда объяснений. Сербский производитель вооружений опроверг обвинения, обозначив, что не имеет отношения к продаже ракет конечному покупателю из Украины. Опровержения также озвучили Минобороны и МИД Сербии.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты в Израиле переросли в настоящую войну с полицией. На улицы вышли более 150 тысяч человек
05 марта 2023 10:32

Протесты в Израиле переросли в настоящую войну с полицией. На улицы вышли более 150 тысяч человек

Китай увеличит расходы на укрепление нацобороны и безопасности
05 марта 2023 09:25

Китай увеличит расходы на укрепление нацобороны и безопасности

Жители Швеции и Германии стали реже мыться из-за экономической ситуации
05 марта 2023 09:04

Жители Швеции и Германии стали реже мыться из-за экономической ситуации