Снегопады и штормы отрезали жителей Калифорнии от внешнего мира

Новости США. Жители Калифорнии оказались в снежном плену. Недавние снегопады и штормы буквально отрезали несколько тысяч жителей от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около миллиона жилых домов и офисов остались без электричества. Стихия привела к закрытию крупных автострад и перебоям в воздушном сообщении. С последствиями аномальных осадков уже борются коммунальные службы, задействованы снегоуборочные машины. Однако даже техника не справляется с огромным количеством осадков. А метеорологи предупредили, что температура в регионе может упасть значительно ниже обычной, что представляет особую опасность для бездомных.