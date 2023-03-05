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Снегопады и штормы отрезали жителей Калифорнии от внешнего мира

05 марта 2023 11:41
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Новости США. Жители Калифорнии оказались в снежном плену. Недавние снегопады и штормы буквально отрезали несколько тысяч жителей от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады и штормы отрезали жителей Калифорнии от внешнего мира-1

Около миллиона жилых домов и офисов остались без электричества. Стихия привела к закрытию крупных автострад и перебоям в воздушном сообщении. С последствиями аномальных осадков уже борются коммунальные службы, задействованы снегоуборочные машины. Однако даже техника не справляется с огромным количеством осадков. А метеорологи предупредили, что температура в регионе может упасть значительно ниже обычной, что представляет особую опасность для бездомных.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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