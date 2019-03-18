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В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737

18 марта 2019 11:19
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Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737-1

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, включая экипаж. Работы на месте трагедии и расследование причин крушения продолжаются. После расшифровки бортовых самописцев французскими специалистами министр транспорта Эфиопии подтвердила сходство с авиакатастрофой в Индонезии. Полный отчет о расследовании будет опубликован уже через месяц.

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737-4

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737-6

# Крушение # Фотофакт

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