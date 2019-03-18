В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737

Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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