В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737
Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8
Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, включая экипаж. Работы на месте трагедии и расследование причин крушения продолжаются. После расшифровки бортовых самописцев французскими специалистами министр транспорта Эфиопии подтвердила сходство с авиакатастрофой в Индонезии. Полный отчет о расследовании будет опубликован уже через месяц.
Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле