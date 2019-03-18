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Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле

18 марта 2019 08:31
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Новости Эфиопии. После расшифровки в Париже бортовых самописцев с рухнувшего эфиопского Boeing министр транспорта демократической республики подтвердила «явное сходство» с авиакатастрофой в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле-1

Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

Детали расследования пока не разглашаются. Однако известно, что к тем же выводам пришли и американские следователи. Черные ящики были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы «почти всех зафиксированных данных». Правительство Эфиопии намерено опубликовать подробный отчет о расследовании уже через месяц.

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле-4

# Крушение # Фотофакт

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