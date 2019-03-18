Тело футболиста и звезды реалити-шоу было обнаружено в лесу

Как сообщает Daily Mail, скорбящие фанаты приносят цветы к ресторану, который Майк должен был открыть вместе со своим другом в ближайшие дни. Предварительно, смерть футболиста не носит криминальный характер.

Новости Великобритании. В английском графстве Эссекс в лесу было найдено тело 26-летнего футболиста Майка Таласситиса. Официальной информации о причинах гибели футболиста нет.

Со спортивной карьерой у Таласситиса не сложилось, но он прославился участием в реалити-шоу «Остров любви».

В последнее время Майк переживал из-за смертей близких. Его друг Дэнни Катс был убит в своём доме, а затем скончалась няня Талласситиса, к которой мужчина испытывал сильную привязанность. Также сообщается, что в последние месяцы у Майка накопились большие долги.