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Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек

18 марта 2019 08:34
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Новости Индонезии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек-1

Без малого 120 местных жителей госпитализированы с различными травмами. Проливные дожди обрушились на страну в ночь с 16 на 17 марта. Стихия разрушила дороги и мосты, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Хотя вода уже начала отступать, спасатели до сих пор не могут добраться до всех пострадавших от наводнений районов.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек-4

# Наводнение # Фотофакт

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