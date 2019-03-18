Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек

Без малого 120 местных жителей госпитализированы с различными травмами. Проливные дожди обрушились на страну в ночь с 16 на 17 марта. Стихия разрушила дороги и мосты, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Хотя вода уже начала отступать, спасатели до сих пор не могут добраться до всех пострадавших от наводнений районов.