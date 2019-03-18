Прямой эфир

24 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Конго

18 марта 2019 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Конго. Более 30 граждан получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Конго-1

ЧП произошло в провинции Касаи. С рельсов сошел товарный поезд. Несколько вагонов перевернулись, некоторые из них упали с моста в реку. По информации правоохранителей, большинство пассажиров проникли в состав нелегально. Среди жертв много детей. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

24 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Конго-4

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек
18 марта 2019 08:34

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле
18 марта 2019 08:31

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле

В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик
18 марта 2019 08:14

В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик