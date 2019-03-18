24 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Конго

Новости Конго. Более 30 граждан получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в провинции Касаи. С рельсов сошел товарный поезд. Несколько вагонов перевернулись, некоторые из них упали с моста в реку. По информации правоохранителей, большинство пассажиров проникли в состав нелегально. Среди жертв много детей. Не исключено, что число погибших может увеличиться.