Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8

Новости мира. Китай, Британия и Эфиопия приостанавливают полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы под Аддис-Абебой. Недавняя трагедия стала уже второй за последние пять месяцев, когда гибель людей была связана с самолетом этого типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается также, что в обоих случаях самолет рухнул спустя несколько минут после взлета.

11 марта в Эфиопии объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси. Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

Авиакатастрофа унесла жизни 157-ми человек. Причины крушения еще не названы. Сразу после взлета пилот сообщил о неполадках и запросил разрешение на посадку. Однако ответа экипаж не дождался. Лайнер рухнул спустя 6 минут полета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров были и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде.