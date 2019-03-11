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Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8

11 марта 2019 08:11
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Новости мира. Китай, Британия и Эфиопия приостанавливают полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы под Аддис-Абебой. Недавняя трагедия стала уже второй за последние пять месяцев, когда гибель людей была связана с самолетом этого типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается также, что в обоих случаях самолет рухнул спустя несколько минут после взлета.

Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8-1

11 марта в Эфиопии объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.

Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8-4

Авиакатастрофа унесла жизни 157-ми человек. Причины крушения еще не названы. Сразу после взлета пилот сообщил о неполадках и запросил разрешение на посадку. Однако ответа экипаж не дождался. Лайнер рухнул спустя 6 минут полета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров были и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде.

Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8-7

На месте катастрофы продолжаются поиски черных ящиков. Стоит отметить, что разбившийся самолет был новым. Авиакомпания получила его всего пару месяцев назад.

# Крушение # Фотофакт

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