На Берлинском кинофестивале отказались от наград за лучшую мужскую и женскую роли

Новости Германии. На Берлинском кинофестивале станут вручать гендерно-нейтральные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение вступит в силу с 2021 года.

Организаторы решили отказаться от наград за лучшую мужскую и женскую роли, вместо этого серебряных медведей будут вручать за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Отметим, в 2021 году Берлинале состоится в привычном офлайн-формате. А европейская аудитория сможет выбрать – следить за ходом конкурса в зале или дома, на экране гаджета.