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На Берлинском кинофестивале отказались от наград за лучшую мужскую и женскую роли

26 августа 2020 09:36
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Новости Германии. На Берлинском кинофестивале станут вручать гендерно-нейтральные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение вступит в силу с 2021 года.

На Берлинском кинофестивале отказались от наград за лучшую мужскую и женскую роли-1

Организаторы решили отказаться от наград за лучшую мужскую и женскую роли, вместо этого серебряных медведей будут вручать за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Отметим, в 2021 году Берлинале состоится в привычном офлайн-формате. А европейская аудитория сможет выбрать – следить за ходом конкурса в зале или дома, на экране гаджета.

На Берлинском кинофестивале отказались от наград за лучшую мужскую и женскую роли-4

Напомним, Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года. Первый показ открылся картиной Альфреда Хичкока «Ребекка».

# Кинопремии # Фотофакт

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