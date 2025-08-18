В Белом доме пройдёт встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

В Белом доме сегодня, 18 августа, произойдет встреча президентов США и Украины. Как планируется, она начнется в 20:15 по минскому времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский уже прибыл в американскую столицу. Впервые с тех пор, как в феврале с ним публично поскандалили президент Трамп и вице-президент Вэнс, тогда его фактически выгнали из Белого дома. Теперь все стороны надеются на более конструктивный разговор. Трамп на своей странице в соцсетях призвал Зеленского прийти к мирному урегулированию конфликта с Россией, если он того захочет. А в этом желании многие сомневаются.

На совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский озвучил отказ по ряду предложений мирного урегулирования, которые обсуждались президентами России и США на Аляске. Нельзя упустить и еще важный момент – Зеленского во время визита в Вашингтон будет сопровождать солидная группа поддержки – лидеры Британии, Италии, Германии, Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии. Правда встречи с Трампом им придется подождать. Их пригласят в Белый дом лишь после встречи тет-а-тет Трампа и Зеленского.