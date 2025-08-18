Авиакомпания Air Canada полностью приостановила работу после забастовки сотрудников

Более 10 тысяч бортпроводников объявили протест после провала переговоров о повышении зарплат и улучшении условий труда. Компания предлагает повышение дохода на 38 % в течение четырех лет. Однако работники считают рост недостаточным на фоне инфляции и неоплачиваемой переработки.

Хенли Ларден, стюардесса Air Canada: Спасибо вам за то, что вы выразили свое недовольство, злость и невероятное разочарование. Важно, чтобы мы уделяли первостепенное внимание корпоративному единству. Стюардессы, которые управляют самолетами компании, являются сердцем, душой и основой ее деятельности. Мы хотим поблагодарить тех из вас, кто пришел поддержать нас и продолжает использовать свои медиаплатформы, чтобы рассказать об этом невероятном провале канадского правительства. Это действительно трагическая несправедливость по отношению ко всем нам.

Гэвин Макгаррил, западный региональный директор Unifor:

У меня есть послание для премьер-министра. Вы поссорились со всеми рабочими Канады. Мы не собираемся с этим мириться. Мы собираемся восстать и дать отпор. Это абсолютно несправедливо, и мы не собираемся с этим мириться.

Канадские власти призывают стороны найти компромисс, поскольку отмена рейсов затрагивает более 700 вылетов в день. Проблема касается 130 тысяч пассажиров, около 25 тысяч канадцев могут застрять за границей. Клиентам обещают возврат средств и помощь с перебронированием, однако восстановление билетов может занять до недели.