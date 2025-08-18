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В Эстонии будут забиты 26 тыс. свиней из-за заражение африканской чумой

18 августа 2025 07:21
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В Эстонии около 10 % домашних свиней заражены вирусом африканской чумы. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии будут забиты 26 тыс. свиней из-за заражение африканской чумой-2

По оценкам министра сельского хозяйства, возможны большие убытки для пищевой промышленности. Африканская чума свиней – вирусное заболевание, которое не представляет угрозы для здоровья человека, однако может нанести значительный вред популяциям диких свиней и сельскохозяйственной отрасли. Это обусловлено тем, что зараженные животные не поддаются лечению, и в настоящее время не существует эффективной вакцины против вируса. Всего в Эстонии будут забиты 26 тысяч свиней.

# Животные

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