В немецких школах из-за нехватки учителей отменяют уроки

Новости Германии. Во многих немецких школах после звонка на урок дети вынуждены идти домой. Это не издержки учебной программы, а потому что учить их некому. Страна испытывает острую нехватку педагогов. По словам главы ассоциации учителей, с этой катастрофической ситуацией столкнулись все 16 федеральных земель Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ сейчас более 40 тысяч незаполненных вакансий. По этой причине уже происходят отмены занятий. И это в начале учебного года. Руководство школ как-то находит выход из этой сложной ситуации, но все предпринимаемые ими шаги только ухудшают качество образования. Например, в классах увеличивают количество учеников либо сокращают расписание уроков и учебных программ.

Кадровый кризис могла вызвать сама немецкая система образования. Многие учителя работают по временному контракту и на летних каникулах остаются без зарплаты – государство экономит деньги. В итоге к началу нового учебного года в школу возвращаются далеко не все, поскольку находят другую, более высокооплачиваемую работу.