Протесты в Казахстане. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране

Новости Казахстана. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим в Центрально-Азиатском регионе следят все белорусы. Руку на пульсе событий держит наш Президент.
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