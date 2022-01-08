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Протесты в Казахстане. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране

08 января 2022 12:28
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Новости Казахстана. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Казахстане. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в стране-1

За происходящим в Центрально-Азиатском регионе следят все белорусы. Руку на пульсе событий держит наш Президент.

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# Протесты в Казахстане # Александр Лукашенко # Фотофакт

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