«Насилие должно быть прекращено». Представитель ООН высказался о Казахстане

Новости Казахстана. Сложная ситуация сейчас сохраняется в Алматы, где идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города продолжается стрельба, ранее от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Правоохранители также предупреждают о манипуляциях со стороны нападавших. Переодевшись в форму силовиков, террористы могут совершать провокации. Становится все больше в городе и военной техники. От беспорядков больше всего устали мирные люди. Так, в Актау назревает протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни.