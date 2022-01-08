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«Насилие должно быть прекращено». Представитель ООН высказался о Казахстане

08 января 2022 12:33
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Новости Казахстана. Сложная ситуация сейчас сохраняется в Алматы, где идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города продолжается стрельба, ранее от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Правоохранители также предупреждают о манипуляциях со стороны нападавших. Переодевшись в форму силовиков, террористы могут совершать провокации. Становится все больше в городе и военной техники. От беспорядков больше всего устали мирные люди. Так, в Актау назревает протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни.

«Насилие должно быть прекращено». Представитель ООН высказался о Казахстане-1

Стефан Дюжаррик, представитель Организации Объединенных Наций:
Мы продолжаем следить за этой ситуацией в Казахстане. И очень внимательно. И вновь обращаемся ко всем с необходимостью проявления сдержанности, воздержания от насилия и использования мирных средств для разрешения ситуации. Я думаю, что это важно. Насилие должно быть прекращено. В любой ситуации необходимо четкое, очевидное уважение прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка.

# Протесты в Казахстане # Стефан Дюжаррик # Фотофакт

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