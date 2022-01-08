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Глава народной дружины в Казахстане: «Мы против мародёров, против этой розни. В нашей стране должен быть мир»

08 января 2022 12:36
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Новости Казахстана. Сложная ситуация сейчас сохраняется в Алматы, где идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города продолжается стрельба, ранее от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Правоохранители также предупреждают о манипуляциях со стороны нападавших. Переодевшись в форму силовиков, террористы могут совершать провокации. Становится все больше в городе и военной техники. От беспорядков больше всего устали мирные люди. Так, в Актау назревает протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни.

Глава народной дружины в Казахстане: «Мы против мародёров, против этой розни. В нашей стране должен быть мир»-1

Сергей Цырульников, глава народной дружины:
Мы против мародеров, против этой розни. Мы за мирный Казахстан. В нашей стране должен быть мир. Простой народ идет за вас, ребята. Мы с вами. Все спортсмены с вами. Мы будем до конца бороться за нашу страну, за нашу независимость. Это самое важное.

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# Протесты в Казахстане # Сергей Цырульников # Фотофакт

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