В Австралии снизилась скорость распространения коронавируса

Новости Австралии. Скорость распространения COVID-19 в Австралии снизилась до 2 %. Такие показатели держатся в стране уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра здравоохранения, это говорит о том, что полученные успехи укрепляются, однако нет гарантий, что эта цифра не вырастет. В Австралии проведено уже 313 тысяч тестов на коронавирус. Почти 6 000 граждан инфицированы.

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Власти Норвегии объявили о постепенном ослаблении карантина. С 20 апреля в стране начнут открываться учебные заведения, а к концу месяца работу возобновят парикмахерские и салоны красоты. При этом норвежцам рекомендовано продолжить работать дистанционно.