В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии

Новости Испании. Базовый доход для граждан введут в Испании. Таким образом королевство планирует помочь местным жителям преодолеть последствия эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом власти намерены сделать эту выплату постоянной. Когда проект вступит в силу, пока неизвестно. Также пока не названа точная сумма. Все эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве.