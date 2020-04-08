В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии

Новости Испании. Базовый доход для граждан введут в Испании. Таким образом королевство планирует помочь местным жителям преодолеть последствия эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Базовый доход для граждан введут в Испании. Таким образом королевство планирует помочь местным жителям преодолеть последствия эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом власти намерены сделать эту выплату постоянной. Когда проект вступит в силу, пока неизвестно. Также пока не названа точная сумма. Все эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве.
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Базовый доход разрабатывается «с основным упором на оказание помощи семьям», ведь в марте в Испании потеряли работу более 900 тысяч человек.