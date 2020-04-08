В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников

В учебные заведения они должны приходить лишь за необходимыми заданиями, остальная связь по – телефону и через приложения.

Однако школы и муниципалитеты не могут связаться с некоторыми учащимися и их родителями. Они долгое время не приходили за материалами для учебы. По словам педагогов, нередко речь идет о детях, находящихся в сложных условиях, к примеру, сталкивающихся с домашним насилием.