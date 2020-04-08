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В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников

08 апреля 2020 08:38
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Новости Нидерландов. В стране действует карантин и учащиеся переведены на домашнее обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебные заведения они должны приходить лишь за необходимыми заданиями, остальная связь по – телефону и через приложения.

В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников-1

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В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников-4

Однако школы и муниципалитеты не могут связаться с некоторыми учащимися и их родителями. Они долгое время не приходили за материалами для учебы. По словам педагогов, нередко речь идет о детях, находящихся в сложных условиях, к примеру, сталкивающихся с домашним насилием.

В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников-7

# Коронавирус # Фотофакт

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