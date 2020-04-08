Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд

На 8 апреля запланированы более 270 железнодорожных рейсов. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперед, однако покидать город разрешено только здоровым жителям.

Ухань практически полностью восстановился после вспышки COVID-19. Работу возобновили почти все крупные промышленные предприятия в сфере услуг. В привычный график вернулись более 93 % компаний. При этом провинция все еще остается на жестком карантине. Масочный режим пока не отменили. У всех граждан по-прежнему проверяют температуру и другие показатели.