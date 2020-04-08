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Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд

08 апреля 2020 08:23
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Новости Китая. Китайский Ухань открыли после 76 дней изоляции. С городом возобновлено железнодорожное и авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд-1

На 8 апреля запланированы более 270 железнодорожных рейсов. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперед, однако покидать город разрешено только здоровым жителям.

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Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд-4

Ухань практически полностью восстановился после вспышки COVID-19. Работу возобновили почти все крупные промышленные предприятия в сфере услуг. В привычный график вернулись более 93 % компаний. При этом провинция все еще остается на жестком карантине. Масочный режим пока не отменили. У всех граждан по-прежнему проверяют температуру и другие показатели.

Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд-7

# Коронавирус # Фотофакт

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