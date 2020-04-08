Прямой эфир

Пакет поддержки экономики ЕС не смогли согласовать, переговоры отложены на день

08 апреля 2020 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еврогруппа не смогла согласовать пакет поддержки экономики ЕС. 16-часовая видеоконференция, в которой приняли участие министры финансов 19 государств, не увенчалась успехом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакет поддержки экономики ЕС не смогли согласовать, переговоры отложены на день-1

Предполагалось, что программа на сумму более чем 500 миллиардов евро должна объединить меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества, предложенные ранее институтами Евросоюза. Из них 100 миллиардов должны пойти на защиту рабочих мест, 200 – на поддержку средних и малых предприятий, еще 240 – в помощь наиболее уязвимым странам.

Читайте также:

Ухань открыли после 76 дней изоляции. Билеты на поезда раскуплены на неделю вперёд

В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка

Уже 9 апреля переговоры Еврогруппы возобновятся. Ее председатель заверил, что в конечном итоге цель будет достигнута и защита экономики будет сформирована.

Пакет поддержки экономики ЕС не смогли согласовать, переговоры отложены на день-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников
08 апреля 2020 08:38

В Нидерландах недосчитались около 7000 школьников

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка
08 апреля 2020 08:35

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка

В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии
08 апреля 2020 08:30

В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии