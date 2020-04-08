Пакет поддержки экономики ЕС не смогли согласовать, переговоры отложены на день

Еврогруппа не смогла согласовать пакет поддержки экономики ЕС. 16-часовая видеоконференция, в которой приняли участие министры финансов 19 государств, не увенчалась успехом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагалось, что программа на сумму более чем 500 миллиардов евро должна объединить меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества, предложенные ранее институтами Евросоюза. Из них 100 миллиардов должны пойти на защиту рабочих мест, 200 – на поддержку средних и малых предприятий, еще 240 – в помощь наиболее уязвимым странам.

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Уже 9 апреля переговоры Еврогруппы возобновятся. Ее председатель заверил, что в конечном итоге цель будет достигнута и защита экономики будет сформирована.