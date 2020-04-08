В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка

Новости Казахстана. Жители Казахстана штурмуют отделения почты и банков ради получения пособия. Все эти люди потеряли работу или бизнес из-за вспышки COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.