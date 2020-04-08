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В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка

08 апреля 2020 08:35
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Новости Казахстана. Жители Казахстана штурмуют отделения почты и банков ради получения пособия. Все эти люди потеряли работу или бизнес из-за вспышки COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка-1

Две недели назад президент страны пообещал пострадавшим гражданам, что им окажут финансовую поддержку в размере одной минимальной зарплаты. Первоначально выплаты могли получить лишь официально трудоустроенные и впоследствии уволенные граждане. Затем список получателей пособия расширили.

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка-4

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Выплаты социальной помощи спровоцировали массовый ажиотаж. Люди создают огромные очереди, несмотря на введенный карантин, в которых часто возникают драки и давка.

В очередях за пособием в Казахстане возникают драки и давка-7

# Коронавирус # Фотофакт

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