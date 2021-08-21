В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа

В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +23 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо, температура воздуха +19 °C. В Риме до +30 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +34 °C.

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

В столице Болгарии, по прогнозу, +32 °C. В Анкаре солнечно, +28 °C. А в Афинах обещают +31 °C.