Около 12 тысяч человек покинули Афганистан с момента захвата власти талибами

Новости Афганистана. «Талибан» в ближайшее время представит систему управления Афганистаном. По словам представителя движения, новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все обещания, люди продолжают бежать из страны. По самым скромным подсчетам, уже около 12 тысяч иностранцев и афганских граждан покинули Афганистан с момента захвата власти талибами. В аэропорту Кабула по-прежнему остается много людей, обстановка там напряженная. Воздушная гавань охраняется американскими военными, но эвакуация идет медленно. Талибы контролируют все подъезды к аэропорту, чтобы остановить потоки людей. Однако движение отвергает свою причастность к сложившейся в аэропорту Кабула ситуации и беспорядкам. Талибы заявили, что западные страны могли бы разработать план эвакуации получше.