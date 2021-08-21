Прямой эфир

Около 12 тысяч человек покинули Афганистан с момента захвата власти талибами

21 августа 2021 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. «Талибан» в ближайшее время представит систему управления Афганистаном. По словам представителя движения, новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 12 тысяч человек покинули Афганистан с момента захвата власти талибами-1

Несмотря на все обещания, люди продолжают бежать из страны. По самым скромным подсчетам, уже около 12 тысяч иностранцев и афганских граждан покинули Афганистан с момента захвата власти талибами. В аэропорту Кабула по-прежнему остается много людей, обстановка там напряженная. Воздушная гавань охраняется американскими военными, но эвакуация идет медленно. Талибы контролируют все подъезды к аэропорту, чтобы остановить потоки людей. Однако движение отвергает свою причастность к сложившейся в аэропорту Кабула ситуации и беспорядкам. Талибы заявили, что западные страны могли бы разработать план эвакуации получше.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации
21 августа 2021 11:51

Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД
20 августа 2021 16:25

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы
20 августа 2021 16:22

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы