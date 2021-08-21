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Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации

21 августа 2021 11:51
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Новости Черногории. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Черногория ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации-1

Теперь прибывающим в страну нужно выполнить ряд условий: быть вакцинированным, иметь отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.

Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации-4

Новые условия начали действовать с 21 августа. Как сообщил глава Института общественного здоровья республики, из-за резкого роста новых случаев заболевания система здравоохранения уже перегружена. Предполагается, что введенные меры будут действовать до 10 сентября.

# Коронавирус # Игорь Галич # Фотофакт

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