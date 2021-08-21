Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации

Новости Черногории. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Черногория ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь прибывающим в страну нужно выполнить ряд условий: быть вакцинированным, иметь отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.