Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидситуации

Новости Черногории. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Черногория ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Черногории. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Черногория ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь прибывающим в страну нужно выполнить ряд условий: быть вакцинированным, иметь отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.
Новые условия начали действовать с 21 августа. Как сообщил глава Института общественного здоровья республики, из-за резкого роста новых случаев заболевания система здравоохранения уже перегружена. Предполагается, что введенные меры будут действовать до 10 сентября.