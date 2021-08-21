​ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в миллиард евро

Новости Афганистана. ЕС приостановил оказание экономической помощи Афганистану в миллиард евро. При этом, как заявили в Еврокомиссии, сообщество расширит гуманитарный пакет. Речь идет примерно о 60 миллионах евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в Афганистане по-прежнему напряженная. Тысячи граждан продолжают бежать из страны, несмотря на обещания «Талибана». 21 августа представители движения заявили, что в ближайшее время представят новую систему управления Афганистаном. Она будет направлена на защиту интересов всего населения.