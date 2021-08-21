ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в миллиард евро
Новости Афганистана. ЕС приостановил оказание экономической помощи Афганистану в миллиард евро. При этом, как заявили в Еврокомиссии, сообщество расширит гуманитарный пакет. Речь идет примерно о 60 миллионах евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Афганистане по-прежнему напряженная. Тысячи граждан продолжают бежать из страны, несмотря на обещания «Талибана». 21 августа представители движения заявили, что в ближайшее время представят новую систему управления Афганистаном. Она будет направлена на защиту интересов всего населения.
По самым скромным подсчетам, уже около 12 тысяч иностранцев и афганских граждан покинули Афганистан с момента захвата власти талибами. В аэропорту Кабула остается много людей, которые хотят покинуть страну. Воздушная гавань охраняется американскими военными, но эвакуация идет медленно. Талибы контролируют все подъезды к аэропорту, чтобы остановить потоки людей. Из-за невозможности покинуть страну многие жители расстаются со своими детьми, передавая их миротворцам.