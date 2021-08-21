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​ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в миллиард евро

21 августа 2021 12:51
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Новости Афганистана. ЕС приостановил оказание экономической помощи Афганистану в миллиард евро. При этом, как заявили в Еврокомиссии, сообщество расширит гуманитарный пакет. Речь идет примерно о 60 миллионах евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в миллиард евро-1

Ситуация в Афганистане по-прежнему напряженная. Тысячи граждан продолжают бежать из страны, несмотря на обещания «Талибана». 21 августа представители движения заявили, что в ближайшее время представят новую систему управления Афганистаном. Она будет направлена на защиту интересов всего населения.

​ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в миллиард евро-4

По самым скромным подсчетам, уже около 12 тысяч иностранцев и афганских граждан покинули Афганистан с момента захвата власти талибами. В аэропорту Кабула остается много людей, которые хотят покинуть страну. Воздушная гавань охраняется американскими военными, но эвакуация идет медленно. Талибы контролируют все подъезды к аэропорту, чтобы остановить потоки людей. Из-за невозможности покинуть страну многие жители расстаются со своими детьми, передавая их миротворцам.

# Международная политика # Фотофакт

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