В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, мокрый снег, температура воздуха +4°C.
В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, мокрый снег, температура воздуха +4°C.
В Риме до 12 градусов тепла и возможен дождь. Такой же прогноз и для Мадрида.
К концу недели потеплеет до +8. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 22 по 28 марта
В столице Болгарии +4°C и также осадки в виде дождя. Анкара порадует теплом, здесь ожидается +20°C, правда, с дождем и сильным ветром. Дождливо и в Афинах, температура воздуха до +15°C.
В Прибалтике температура воздуха значительно ниже. В Риге около 0°C и снег, в Вильнюсе мокрый снег и +1°C. В Варшаве также возможен мокрый снег и +3°C.
В Киеве будет дождливо и не по-мартовски прохладно – всего +5°C. В Москве, по прогнозам, небольшой мокрый снег. Столбики термометров покажут +1°C.