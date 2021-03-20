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В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта

20 марта 2021 20:01
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В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, мокрый снег, температура воздуха +4°C.

В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта-1

В Риме до 12 градусов тепла и возможен дождь. Такой же прогноз и для Мадрида.

К концу недели потеплеет до +8. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 22 по 28 марта

В столице Болгарии +4°C и также осадки в виде дождя. Анкара порадует теплом, здесь ожидается +20°C, правда, с дождем и сильным ветром. Дождливо и в Афинах, температура воздуха до +15°C.

В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта-4

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже. В Риге около 0°C и снег, в Вильнюсе мокрый снег и +1°C. В Варшаве также возможен мокрый снег и +3°C.

В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта-7

В Киеве будет дождливо и не по-мартовски прохладно – всего +5°C. В Москве, по прогнозам, небольшой мокрый снег. Столбики термометров покажут +1°C.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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