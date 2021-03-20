В Анкаре +20, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 марта

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене , судя по прогнозу, мокрый снег, температура воздуха +4°C.

В Риме до 12 градусов тепла и возможен дождь. Такой же прогноз и для Мадрида.

К концу недели потеплеет до +8. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 22 по 28 марта

В столице Болгарии +4°C и также осадки в виде дождя. Анкара порадует теплом, здесь ожидается +20°C, правда, с дождем и сильным ветром. Дождливо и в Афинах, температура воздуха до +15°C.