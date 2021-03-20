Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято организаторами соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.

Эпидобстановка в мире по-прежнему сложная. Растет число новых штаммов вируса. Поэтому пустить зарубежных болельщиков в Японию не смогут. Деньги за билеты зрителям вернут. Иностранцам их продано около миллиона. В связи с пандемией не примут участие в Играх и зарубежные волонтеры.