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Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

20 марта 2021 19:03
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Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято организаторами соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей-1

Эпидобстановка в мире по-прежнему сложная. Растет число новых штаммов вируса. Поэтому пустить зарубежных болельщиков в Японию не смогут. Деньги за билеты зрителям вернут. Иностранцам их продано около миллиона. В связи с пандемией не примут участие в Играх и зарубежные волонтеры.

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей-4

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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