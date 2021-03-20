Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры

Новости мира. Волна протестов прокатилась 20 марта по многим европейским странам: Германия, Нидерланды, Украина, Польша... Жители Европы вышли на улицы выразить недовольство ограничительными мерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Амстердама многочисленная акция завершилась жестким разгоном и задержаниями. На Музейной площади собрались около 500 человек. Мирных протестующих разогнали водометами.

А это кадры из Германии. В городе Кассель акция против карантинных ограничений переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

COVID-диссиденты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. После того как они попытались прорваться через оцепление, правоохранители применили дубинки и перцовый газ.

Марши против ограничений прошли 20 марта в Великобритании, Австрии, Литве, Украине и Финляндии.

В Варшаве в первый день общенационального локдауна демонстранты требовали от правительства возможности возвращения к нормальной работе, а также выплаты компенсации за период, когда их компании были закрыты. «Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса