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Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры

20 марта 2021 18:47
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Новости мира. Волна протестов прокатилась 20 марта по многим европейским странам: Германия, Нидерланды, Украина, Польша... Жители Европы вышли на улицы выразить недовольство ограничительными мерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Амстердама многочисленная акция завершилась жестким разгоном и задержаниями. На Музейной площади собрались около 500 человек. Мирных протестующих разогнали водометами.

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-1

А это кадры из Германии. В городе Кассель акция против карантинных ограничений переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-4

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-6

COVID-диссиденты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. После того как они попытались прорваться через оцепление, правоохранители применили дубинки и перцовый газ.

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-9

Марши против ограничений прошли 20 марта в Великобритании, Австрии, Литве, Украине и Финляндии.

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-12

В Варшаве в первый день общенационального локдауна демонстранты требовали от правительства возможности возвращения к нормальной работе, а также выплаты компенсации за период, когда их компании были закрыты.

«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса

Акции протеста против карантинных мер прошли в разных странах. Полиция применила жёсткие меры-15

Кроме того, польских властей призывали к соблюдению свободы слова, права людей на передвижение и массовые собрания.

# Акции протеста # Фотофакт

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