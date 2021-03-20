К концу недели потеплеет до +8. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 22 по 28 марта

В понедельник, 22 марта, погоду будет формировать фронтальный раздел и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Снова увеличится и уплотнится облачность.

Во вторник и среду, 23 и 24 марта, Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков.