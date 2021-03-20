К концу недели потеплеет до +8. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 22 по 28 марта
В понедельник, 22 марта, погоду будет формировать фронтальный раздел и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Снова увеличится и уплотнится облачность.
Во вторник и среду, 23 и 24 марта, Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков.
Анна Самофалова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Характер погоды сохраняется неустойчивым. В понедельник, 22 марта, на территории нашей страны ожидается поступление неустойчивой воздушной массы с северо-запада Европы. В юго-восточных районах скажется влияние атмосферного фронта. Поэтому местами по юго-восточным районам республики на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега и снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до -5 градусов, днем повысится до -2 – +4 градусов.
Во вторник, 23 марта, с ростом атмосферного давления количество осадков уменьшится, в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем от -1 градуса по северо-востоку республики до +5 градусов по юго-западу страны.
Начиная с середины недели, ожидается в основном антициклональный характер погоды. Существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы местами по республике прогнозируются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет составлять от 0 до -6 градусов, днем ожидается повышение до +2 – +8°C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.