Прямой эфир

«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса

20 марта 2021 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Поляки против карантина. Несколько сотен жителей собрались в центре Варшавы, чтобы выразить недовольство новыми мерами в борьбе с пандемией, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса-1

С 20 марта в стране введен общенациональный локдаун. Закрыты гостиницы, торговые центры и все культурные учреждения. Кафе и рестораны работают лишь навынос.

«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса-4

Протестующие уверены, что введенные ограничения приведут к банкротству многие предприятия. Демонстранты требуют от правительства возможности возвращения к нормальной работе и выплаты компенсации за период, когда их компании были закрыты.

«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса-7

Кроме того, польских властей призывают к соблюдению свободы слова, права людей на передвижение и массовые собрания. На плакатах возмущенных активистов красноречивые лозунги: «Не убивайте нас и наш бизнес», а также «Стоп фальшивой пандемии». Правоохранители призывают жителей разойтись, однако протесты продолжаются.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В салоне было более 70 пассажиров. На Шри-Ланке автобус рухнул в ущелье
20 марта 2021 15:23

В салоне было более 70 пассажиров. На Шри-Ланке автобус рухнул в ущелье

Строгий локдаун начался и в Киеве. Закрыты торговые центры, кинотеатры и музеи
20 марта 2021 13:21

Строгий локдаун начался и в Киеве. Закрыты торговые центры, кинотеатры и музеи

Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке
20 марта 2021 13:17

Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке