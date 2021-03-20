«Не убивайте нас и наш бизнес». В Польше жители недовольны новыми ограничениями из-за коронавируса

Новости Польши. Поляки против карантина. Несколько сотен жителей собрались в центре Варшавы, чтобы выразить недовольство новыми мерами в борьбе с пандемией, в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Поляки против карантина. Несколько сотен жителей собрались в центре Варшавы, чтобы выразить недовольство новыми мерами в борьбе с пандемией, в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 20 марта в стране введен общенациональный локдаун. Закрыты гостиницы, торговые центры и все культурные учреждения. Кафе и рестораны работают лишь навынос.
Протестующие уверены, что введенные ограничения приведут к банкротству многие предприятия. Демонстранты требуют от правительства возможности возвращения к нормальной работе и выплаты компенсации за период, когда их компании были закрыты.
Кроме того, польских властей призывают к соблюдению свободы слова, права людей на передвижение и массовые собрания. На плакатах возмущенных активистов красноречивые лозунги: «Не убивайте нас и наш бизнес», а также «Стоп фальшивой пандемии». Правоохранители призывают жителей разойтись, однако протесты продолжаются.