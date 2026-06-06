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ООН: миллионы людей голодают из-за ближневосточного конфликта

06 июня 2026 10:45
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Миллионы людей голодают из-за ближневосточного конфликта. Об этом заявили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Цены на продукты и топливо взлетели до рекордных отметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: миллионы людей голодают из-за ближневосточного конфликта-2

Ситуация достигла критической точки в трех странах: Сомали, Афганистане и Шри-Ланке. В Африканской Республике на грани голода находятся 2,5 миллиона человек. Ранее прогнозировалось, что к концу июня число страдающих от нехватки пищи вырастет на 45 миллионов человек. На данный момент каждый 25-й человек в мире голодает. Ближневосточный конфликт ударил по продовольственной безопасности. Нефть держится выше 100 долларов за баррель, а удобрения подорожали больше чем на половину. 

# ООН # Конфликт на Ближнем Востоке

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