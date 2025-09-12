В Албании создали первого в мире ИИ-министра

В Албании внедряют искусственный интеллект в систему управления государственными закупками. Об этом пишет ТАСС.
Новая ИИ-модель под названием Diella станет фактически «министром», отвечающим за прозрачность тендеров.
По мнению премьер-министра Эди Рамы, это позволит создать абсолютно неподкупную систему.
Diella уже была интегрирована в платформу e-Albania, с помощью которого граждане получают доступ к госуслугам.
Страна активно применяет ИИ и в других областях: для управления стройками, обнаружения незаконных сооружений и отслеживания производства наркотиков в сельской местности.
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