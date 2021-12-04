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Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах

04 декабря 2021 15:50
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«Омикрон» распространяется со скоростью лесного пожара, хотя у ученых есть преимущество раннего его предупреждения. Новый штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах-1

Чаще всего его выявляют у тех, кто недавно вернулся с юга Африки. Напряжение в связи с распространением мутации повисло и в Европе. 6 декабря в Париже пройдет заседание Совета обороны, где обсудят вопрос введения дополнительных мер для борьбы с пандемией.

Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах-4

Во Франции уже зафиксировано не менее 12 случаев инфицирования штаммом, в Великобритании – свыше 50. Между тем Борис Джонсон рекомендовал британцам готовиться к Рождеству в обычном режиме, при этом сам бустерную прививку от коронавируса сделал. Потребуется ли менять вакцины для борьбы с новым штаммом, пока непонятно.

# Коронавирус # Борис Джонсон # Фотофакт

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