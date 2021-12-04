Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах

«Омикрон» распространяется со скоростью лесного пожара, хотя у ученых есть преимущество раннего его предупреждения. Новый штамм коронавируса уже обнаружили в 38 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего его выявляют у тех, кто недавно вернулся с юга Африки. Напряжение в связи с распространением мутации повисло и в Европе. 6 декабря в Париже пройдет заседание Совета обороны, где обсудят вопрос введения дополнительных мер для борьбы с пандемией.