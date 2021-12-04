В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Под водой оказались пешеходные улицы

Новости Италии. В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения для Венеции являются обычной бедой, но приход так называемой высокой воды, когда она поднимается более чем на 110 сантиметров, бывает не так часто. Сейчас под водой оказалась значительная часть пешеходных улиц, так что теперь жители передвигаются с помощью помостов.