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В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Под водой оказались пешеходные улицы

04 декабря 2021 15:51
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Новости Италии. В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Под водой оказались пешеходные улицы-1

Наводнения для Венеции являются обычной бедой, но приход так называемой высокой воды, когда она поднимается более чем на 110 сантиметров, бывает не так часто. Сейчас под водой оказалась значительная часть пешеходных улиц, так что теперь жители передвигаются с помощью помостов.

В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Под водой оказались пешеходные улицы-4

Но даже к этому люди уже, наверное, привыкли. Паводки такого масштаба здесь случаются примерно шесть раз в год. Декабрьское наводнение в Венеции связывают с изменением климата.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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