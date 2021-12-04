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В заморских департаментах Франции протесты переросли в пожары и грабежи

04 декабря 2021 15:48
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Новости Франции. На французских заморских территориях продолжаются протесты. На Гваделупе активисты снова блокируют дороги, не утихают пожары и грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В заморских департаментах Франции протесты переросли в пожары и грабежи-1

Протесты там начались в середине ноября после забастовки медработников и пожарных. Они выступали против обязательной вакцинации и других антиковидных ограничений. В связи с этим префект французского департамента продлил комендантский час с 18:00 до 5:00 в ряде городов до 7 декабря. То же касается и Мартиники, только там ограничения будут действовать до 4 декабря.  

# Акции протеста # Фотофакт

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