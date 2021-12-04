В заморских департаментах Франции протесты переросли в пожары и грабежи

Новости Франции. На французских заморских территориях продолжаются протесты. На Гваделупе активисты снова блокируют дороги, не утихают пожары и грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты там начались в середине ноября после забастовки медработников и пожарных. Они выступали против обязательной вакцинации и других антиковидных ограничений. В связи с этим префект французского департамента продлил комендантский час с 18:00 до 5:00 в ряде городов до 7 декабря. То же касается и Мартиники, только там ограничения будут действовать до 4 декабря.