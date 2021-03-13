В Афинах +15, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 марта

В Париже синоптики обещают сильный дождь. Столбик термометра здесь покажет +12°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене тоже будет дождливо, температура воздуха +7°C. В Риме до 15 градусов тепла и также возможен дождь. А в Мадриде обещают ясную солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +14°C.

В столице Болгарии +5°C и осадки в виде дождя. В Анкаре также возможен дождь, здесь до +9 тепла. Дождливо будет и в Афинах, но довольно тепло – +15°C.

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +3°C и мокрый снег, в Вильнюсе дождь и +5°C. Такая же погода и в Варшаве – дождь и +5°C. До +10 в начале недели, но к выходным похолодает. Какая погода будет в Беларуси с 15 по 21 марта?