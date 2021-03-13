В Таиланде День слона: для великанов накрыли фруктовый «шведский стол»

Новости Таиланда. В Таиланде отмечают День слона. Он учрежден в конце XX века, а само животное тогда же объявили официальным символом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде отмечают День слона. Он учрежден в конце XX века, а само животное тогда же объявили официальным символом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача праздника – призвать тайцев к гуманному отношению к слонам и положить конец их нещадной эксплуатации на разного рода строительных и транспортных работах.
Сегодня для обитателей джунглей накрыли фруктовый «шведский стол». Пиршество устроили в надежде, что страна снимет ограничения на поездки из-за коронавируса и иностранцы вновь вернутся и возродят индустрию туризма.