В Таиланде День слона: для великанов накрыли фруктовый «шведский стол»

Новости Таиланда. В Таиланде отмечают День слона. Он учрежден в конце XX века, а само животное тогда же объявили официальным символом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача праздника – призвать тайцев к гуманному отношению к слонам и положить конец их нещадной эксплуатации на разного рода строительных и транспортных работах.