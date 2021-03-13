Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли

Новости Казахстана. Военный самолет Ан-26 потерпел крушение около аэропорта Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли на месте, двое госпитализированы. Всего на борту находились шесть человек.