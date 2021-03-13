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Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли

13 марта 2021 14:52
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Новости Казахстана. Военный самолет Ан-26 потерпел крушение около аэропорта Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли-1

Четыре человека погибли на месте, двое госпитализированы. Всего на борту находились шесть человек.

Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли-4

Воздушное судно следовало по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата.

Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли-7

По предварительным данным, самолет принадлежал погранслужбе Казахстана. Все подробности ЧП выясняются.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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