Под Алма-Атой разбился военный самолёт, 4 человека погибли

Новости Казахстана. Военный самолет Ан-26 потерпел крушение около аэропорта Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Военный самолет Ан-26 потерпел крушение около аэропорта Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре человека погибли на месте, двое госпитализированы. Всего на борту находились шесть человек.
Воздушное судно следовало по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата.
По предварительным данным, самолет принадлежал погранслужбе Казахстана. Все подробности ЧП выясняются.