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Во время встречи Пашиняна и Саркисяна здание МИДа окружили протестующие

13 марта 2021 14:49
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Новости Армении. В Ереване сторонники оппозиции собрались на акцию протеста у здания МИДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи Пашиняна и Саркисяна здание МИДа окружили протестующие-1

Сегодня, 13 марта, для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса там встречаются премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян.

Во время встречи Пашиняна и Саркисяна здание МИДа окружили протестующие-4

В частности, обсуждается возможность проведения внеочередных парламентских выборов. К министерству стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. На крышах разместились снайперы.

Во время встречи Пашиняна и Саркисяна здание МИДа окружили протестующие-7

Между правоохранителями и протестующими периодически происходят стычки и потасовки. Оппозиция требует отставки Никола Пашиняна.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Армен Саркисян # Фотофакт

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