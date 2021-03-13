Во время встречи Пашиняна и Саркисяна здание МИДа окружили протестующие

Новости Армении. В Ереване сторонники оппозиции собрались на акцию протеста у здания МИДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 13 марта, для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса там встречаются премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян.

В частности, обсуждается возможность проведения внеочередных парламентских выборов. К министерству стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. На крышах разместились снайперы.